EXXEN | İşte Bu Benim Masalım Cemal Can kimdir? Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında?

Exxen dizileri arasında en dikkat çekenlerden biri de Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in baş rollerini paylaştığı İşte Bu Benim Masalım dizisi! Dizi oyuncuları arasında Cemal Can karakteri büyük ilgi gördü! Peki İşte Bu Benim Masalım Cemal Can karakterini canlandıran Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında? İşte tüm detayları...

1 Ocak 2021 tarihinde başlayan Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen dizileri ve programlarıyla büyük ilgi görüyordu! Exxen dizileri arasında duyurulduğu ilk günden itibaren en çok ilgi gören de Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yer aldığı İşte Bu Benim Masalım dizisiydi! İşte Bu Benim Masalım'da Cemal Can karakteri büyük ilgi gördü. Survivor'dan sonra büyük ilgi gören Survivor Cemal Can, şimdi de Exxen İşte Bu Benim Masalım dizisinde ilgi çekiyor. Peki Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Exxen dizileri arasında büyük ilgi gören İşte Bu Benim Masalım dizisinin baş rolü Cemal Can büyük ilgi görüyor! Survivor Cemal Can, şimdi de oyunculuğuyla dikkat çekiyor! Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1996 yılında İzmir'de doğmuştur. 25 yaşında olan Canseven'in annesi Rizelidir, babası Selanik göçmenidir.

Cemal Can Canseven doğum tarihi : 25 Mayıs 1996

Cemal Can Canseven kaç yaşında : 25 yaşında

Cemal Can Canseven mesleği ne : DJ, Youtuber, Oyuncu

Cemal Can Canseven aslen nereli : İzmir doğumlu (Anne tarafı Rizeli, baba tarafı Selanik göçmenidir)

Cemal Can Canseven burcu ne : İkizler