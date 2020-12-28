Exxen'in yeni dizisi 'Şeref Bey'den ilk fragman geldi
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Exxen'in yeni dizisi 'Şeref Bey'den ilk fragman geldi

28.12.2020 21:31 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:45

Yeni dijital içerik platformu Exxen'in en önemli projelerinden Şeref Bey dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Başrolünü Haluk Bilginer'in üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda ise Onur Ünlü olacak.

Acun Ilıcalı'nın kurduğu yerli dijital içerik platformu Exxen'in çıkış projelerinden Şeref Bey'in ilk fragmanı yayınlandı. Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu kara komedi türündeki dizinin fragmanı büyük ilgi topladı.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER ROL ALACAK

İlk posteri ve tam kadro oyuncu listesi geçtiğimiz günlerde paylaşılan 10 bölümlük dizide, hayatı kaosa dönen bir adamın hikâyesi anlatılacak. Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nün oturacağı dizide Haluk Bilginer'in yanı sıra; Songül Öden, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Ecem Uzun, Ahmet Rıfat Sungar, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut yer alıyor.

ŞEREF BEY DİZİSİNİN KONUSU

Kara komedi türünde olan Şeref Bey dizisinde henüz 20 yaşındayken Arnavutluk'tan Türkiye'ye gelen Şeref Bey'in alt üst olan hayatı anlatılmaktadır.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Şeref Bey dizisi Exxen dijital platformunda gösterime girecek. Şeref Bey oyuncu kadrosu Oyuncu kadrosunda birbirinde önemli isimleri barındıran Şeref Bey dizisinin yönetmenliğini Onur Ünlü, Senaryosunu Yusuf Reha'nın üstlenmektedir. Dizinin yapımcılığını ise Most Productions üstlenmiştir.

Exxen'in yeni dizisi 'Şeref Bey'den ilk fragman geldi
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