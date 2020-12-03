Exxen için yeniden çekilecek Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu
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Exxen için yeniden çekilecek Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu

03.12.2020 15:34 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:03

Acun Ilıcalı'nın Exxen isimli platformu için yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem dizisinin tüm oyuncu kadrosu değiştirildi. Dizideki çocuk oyuncuları kimlerin oynayacağı ise belli oldu.

Ocak ayında yayın hayatına başlayacak olan 'Exxen' adlı dijital platform için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Platformda yayınlanacak olan yeni projelerden biri de Sihirli Annem olacak.

ESKİ OYUNCULARDAN KİMSE OLMAYACAK

Dizinin yapım şirketi, Sihirli Annem'in tüm kadrosunu yeniden oluşturdu ve eski oyuncuların hiçbirine yer vermedi. Bu konu tepki çekerken dizide çocuk oyuncuları oynayacak kişiler de belli oldu. Sihirli Annem'in yeni çekilecek olan bölümlerinde Çilek'i Belinay Suvari, Tuğçe'yi Nisa Sofiya Aksongur, Ceren'i Cemre Demircan, Cem'i Egemen Uysal canlandıracak.

Exxen için yeniden çekilecek Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu

BAŞROLLER SEÇİLDİ

10'ar bölüm halinde iki sezon olarak çekilecek olan Sihirli Annem'de Gül Onat tarafından canlandırılan 'Perihan'ı Lale Başar oynayacak. Suzan karakteriyle diziye damga vuran Zuhal Topal yerine ise Hande Katipoğlu ile anlaşıldı.

İnci Türkay'ı oynadığı 'Betüş' karakteri Açelya Topaloğlu Avni karakterine ise Bülent Seyran düşünülüyor. Emre Altuğ ise 17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem'de 'Sadık' karakterine hayat verecek.

Exxen için yeniden çekilecek Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu
Exxen için yeniden çekilecek Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu
Exxen için yeniden çekilecek Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu
Haber Yorumları (1)
XXXX: Taklitler aslını yaşatır
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