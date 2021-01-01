EXXEN | GRJ Dans nedir? Exxen GRJ Dans ne zaman başlayacak? GRJ Dans dansçıları kimler?
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EXXEN | GRJ Dans nedir? Exxen GRJ Dans ne zaman başlayacak? GRJ Dans dansçıları kimler?

01.01.2021 14:20 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:26
EXXEN | GRJ Dans nedir? Exxen GRJ Dans ne zaman başlayacak? GRJ Dans dansçıları kimler?

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen bugün başlıyor! Exxen dizileri ve projeleri arasına bugün bir yenisi eklendi. Exxen Grj Dans, dans severlerin ilgisini şimdiden çekti. Peki Exxen GRJ Dans nedir? GRJ Dans ne zaman başlayacak?

Exxen www.exxen.com adresi üzerinden erişime açıldı. Birçok farklı konseptte projenin yer aldığı Exxen'e bugün bir yenisi daha eklendi! Dans severlerin şimdiden ilgisini çeken Exxen GRJ Dans tanıtımı yapıldı. Peki GRJ Dans ne demek? Exxen Grj Dans ne zaman başlayacak? GRJ Dans konusu nedir?

EXXEN GRJ DANS NEDİR?

Exxen'in bugün duyurduğu GRJ Dans, Garaj Dance Center yani Garaj Dans Stüdyosu'nun kısaltışmış ismidir ve logosu da GRJ'dir.

EXXEN GRJ DANS KONUSU NEDİR?

Exxen Grj Dans, Garaj Dance Center dansçılarının sergileyeceği dans şovlarını anlatan bir programdır. Belgesel niteliği de taşıyan Exxen Grj Dans, tüm dünyadaki en popüler dans akımlarının gösterileceği bir programdır. Garaj Dans Stüdyosu'nun en yetenekli dansçılarının bir koreografinin aşama aşama nasıl hazırlandığını estetik bir şekilde gösterileceği Grj Dans, dans hakkında her şeyi izleyenlere sunacak.

EXXEN GRJ DANS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Exxen 1 Ocak 2021 Cuma, yani bugün açıldı. Bugün üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından izleyiciler tüm içeriklere erişebilecek. Exxen GRJ Dans da bugünden itibaren Exxen'de izlenebilecek.

EXXEN GRJ DANS DANSÇILARI KİMLERDİR?

Exxen Grj Dans dansçıları, Garaj Dance Center'ın en yetenekli dansçılarıdır.

  • Akay Üstünel
  • Burak Akyürek
  • Melisa Sahra Katılmış
  • Hülya Yılmaz
  • Zafer Tunç
  • Enes Abdulla
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