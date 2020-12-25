Exxen Fight Club dövüşçüsü Muhammed Apaydın kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?
Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen, yayın tarihi yaklaştıkça yeni yarışma ve programları duyurmaya devam ediyor. Exxen, son olarak Fight Club programını duyurdu! Birbirinden yetenekli 11 dövüşçünün 1 evde yaşayacağı Exxen Fight Club 1 Ocak'ta başlıyor! Peki Exxen Fight Club dövüşçüsü Muhammed Apaydın kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?
Exxen, Acun Ilıcalı'nın yeni yılda hizmet vermeye başlayacağı dijital dizi, yarışma ve program platformudur.Son olarak Fight Club programını duyuran Exxen büyük merak uyandırdı. Exxen Fight Club ne zaman başlayacak? Exxen Fight Club dövüşçüsü Muhammed Apaydın kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?
EXXEN FIGHT CLUB NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Exxen Fight Club programı 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.
MUHAMMED APAYDIN KİMDİR?
Muhammed Apaydın Muay Thai sporuyla ilgilenmektedir ve Muaythai dalında Türkiye şampiyonluğu vardır. Muhammed Apaydın 25 yaşındadır.