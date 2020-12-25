Exxen Fight Club dövüşçüsü Mehmet Ali Meriç kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen, yayın tarihi yaklaştıkça yeni yarışma ve programları duyurmaya devam ediyor. Exxen, son olarak Fight Club programını duyurdu! Birbirinden yetenekli 11 dövüşçünün 1 evde yaşayacağı Exxen Fight Club 1 Ocak'ta başlıyor! Peki Exxen Fight Club dövüşçüsü Mehmet Ali Meriç kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Exxen, Acun Ilıcalı'nın yeni yılda hizmet vermeye başlayacağı dijital dizi, yarışma ve program platformudur. 1 Ocak'ta erişime açılacak olan www.exxen.com, yayın tarihi yaklaştıkça programları açıklamaya devam ediyor. Son olarak Fight Club programını duyuran Exxen büyük merak uyandırdı. Exxen Fight Club ne zaman başlayacak?Exxen Fight Club dövüşçüsü Mehmet Ali Meriç kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

EXXEN FIGHT CLUB NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Exxen Fight Club programı 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.

MEHMET ALİ MERİÇ KİMDİR?

Exxen Fight Club dövüşçüsü Mehmet Ali Meriç aslen Adanalıdır. 20 yaşındaki, Mehmet Ali Meriç, Adana, Yüreğir ilçesinde 5 yıl önce Muay Thai sporu ile tanışmış ve kendisini bu spora adamıştır. Ailesi hayvancılık ile uğraşan Meriç, ailesine de yardım ediyor ve antrenmanlarını yapabilmek Adana'daki köydeki evlerinin samanlığına kum torbası ve spor aletleri getirmiştir. Antalya'da 2019 yılında yapılan Uluslararası Muaythai Şampiyonası'nda büyükler 75 kilo kategorisinde Avrupa şampiyonluğu kazanmıştır. Mehmet Ali Meriç, 2021 yılında Tayland'da düzenlenecek Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılmak için gün sayıyorken bu aralar Exxen programında Fight Club yarışmasına katılacağını duyurdu!