Exxen Fight Club dövüşçüsü İsa Göçmen kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?
Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen, yayın tarihi yaklaştıkça yeni yarışma ve programları duyurmaya devam ediyor. Exxen, son olarak Fight Club programını duyurdu! Birbirinden yetenekli 11 dövüşçünün 1 evde yaşayacağı Exxen Fight Club 1 Ocak'ta başlıyor! Peki Exxen Fight Club dövüşçüsü İsa Göçmen kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?
Exxen, Acun Ilıcalı'nın yeni yılda hizmet vermeye başlayacağı dijital dizi, yarışma ve program platformudur.Son olarak Fight Club programını duyuran Exxen büyük merak uyandırdı. Exxen Fight Club ne zaman başlayacak? Exxen Fight Club dövüşçüsü İsa Göçmen kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?
EXXEN FIGHT CLUB NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Exxen Fight Club programı 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.
İSA GÖÇMEN KİMDİR?
Exxen Fight Club dövüşçüsü İsa Göçmen, Türk milli sporcusu ve dövüşçüsüdür. Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünde eğitim gören İsa Göçmen İzmir-Torbalı'lıdır. İsa Göçmen'in Kickbox Avrupa Şampiyonluğu vardır. İsa Göçmen 21 yaşındadır.