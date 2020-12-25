Exxen Fight Club dövüşçüsü Enis Yunusoğlu kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen, yayın tarihi yaklaştıkça yeni yarışma ve programları duyurmaya devam ediyor. Exxen, son olarak Fight Club programını duyurdu! Birbirinden yetenekli 11 dövüşçünün 1 evde yaşayacağı Exxen Fight Club 1 Ocak'ta başlıyor! Peki Exxen Fight Club dövüşçüsü Enis Yunusoğlu kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Exxen, Acun Ilıcalı'nın yeni yılda hizmet vermeye başlayacağı dijital dizi, yarışma ve program platformudur.Son olarak Fight Club programını duyuran Exxen büyük merak uyandırdı. Exxen Fight Club ne zaman başlayacak? Exxen Fight Club dövüşçüsü Enis Yunusoğlu kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

EXXEN FIGHT CLUB NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Exxen Fight Club programı 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.

ENİS YUNUSOĞLU KİMDİR?

Exxen Fight Club dövüşçüsü Enis Yunusoğlu, Türk milli atlet ve dövüşçüdür. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde eğitim gören Yunusoğlu, 2014 yılında Muay Thai Avrupa Şampiyonu olmuştur. Yunusoğlu'nun 4 adet Türkiye Şampiyonluğu da bulunmaktadır. Enis Yunusoğlu, 2019 yılında Chungju'da düzenlenen Dünya Dövüş Sanatları Ustalıkları yarışmasından da başarıyla dönmüştür.