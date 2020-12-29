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EXXEN | Exxen Süper 1 Takım ne zaman başlıyor? Süper 1 Takım konusu nedir? Süper 1 Takım oyuncuları kimler?

29.12.2020 09:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:19
EXXEN | Exxen Süper 1 Takım ne zaman başlıyor? Süper 1 Takım konusu nedir? Süper 1 Takım oyuncuları kimler?

1 Ocak 2021 yılında erişime açılacak olan Acun Ilıcalı Exxen platformu şimdiden büyük yankı uyandırıyor! Yayın tarihi yaklaştıkça yeni Exxen dizileri duyurulmaya devam ediyor. Süper 1 Takım da Exxen programları arasında tanıtılan ve büyük ilgi gören bir program. Peki Exxen Süper 1 Takım ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kimler?

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen, 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlıyor. Exxen yayın tarihi öncesi, platformda yayınlanacak sürpriz projeler tek tek açıklanıyor. Exxen izleyicileriyle buluşacak projelerden birinin de Yetiş Zeynep olacak. Peki, Exxen Süper 1 Takım ne zaman başlıyor? Süper 1 Takım konusu nedir? Süper 1 Takım oyuncuları kimler?

SÜPER 1 TAKIM KONUSU NEDİR?

"Süper 1 Takım" belgeseli, 2008 Milli Takım Hikayesi Avrupa S¸ampiyonası'na damga vurarak tu¨m du¨nyayı kendine hayran bırakan Tu¨rk Milli Takımı'nı anlatacak!?

EXXEN | Exxen Süper 1 Takım ne zaman başlıyor? Süper 1 Takım konusu nedir? Süper 1 Takım oyuncuları kimler?
Süper 1 Takım

EXXEN SÜPER 1 TAKIM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper 1 Takım belgeseli ne zaman başlıyor sorusu sıkça araştırılıyor. Exxen dizileri tümü gibi Exxen YSüper 1 Takım başlama tarihi de 1 Ocak 2021 olarak duyuruldu. Exxen Süper 1 Takım izleyebilmek için 1 Ocak 2021 tarihinde platforma üye olmak gerekecek. Üyelikten sonra tüm dizi ve programlar ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.

SÜPER 1 TAKIM OYUNCULARI KİMLER?

Süper 1 Takım oyuncu kadrosu daha açıklanmadı.

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