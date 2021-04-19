EXXEN akıllı tv uygulaması hangi markalarda var? Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Regal, Toshiba, Altus ve Apple TV'de EXXEN var mı?
Dijital yayın platformu Exxen, açılışından aylar sonra akıllı televizyonlarda da kullanılabilir hale geldi. Akıllı TV uygulaması ile aboneler EXXEN'i akıllı tv'lerinden de izleyebilecek. Peki, Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Regal, Toshiba, Altus ve Apple TV'de EXXEN var mı? Exxen akıllı tv uygulaması hangi markalarda var.
Televizyonunda Exxen içeriklerini izlemek isteyen kullanıcılara iyi haber geldi. EXXEN akıllı TV uygulaması hizmete sunuldu. Artık izleyiciler akıllı tv'den EXXEN programlarını izleyebilecek. Peki, Exxen akıllı tv uygulaması hangi markalarda var? Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Regal, Toshiba, Altus ve Apple TV'de EXXEN var mı?
EXXEN AKILLI TV UYGULAMASI HANGİ MARKALARDA VAR?
Yüz binlerce Exxen üyesi, Exxen'i cepte, tablette, bilgisayarda ve şimdi de Akıllı TV'lerde yani dilediği zaman, dilediği yerde izliyor, benzersiz Exxen dünyasının keyfini doyasıya yaşıyor. Exxen Akıllı TV uygulaması şimdi Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Regal, Toshiba, Altus, Apple TV, çok yakında da Samsung, LG ve Android TV'de.
EXXEN AKILLI TV UYGULAMASI OLAN MARKALAR
Vestel,
Arçelik,
Beko,
Grundig,
Regal,
Toshiba,
Altus,
Apple TV
EXXEN AKILLI TV UYGULAMASI HENÜZ OLMAYAN MARKALAR
Samsung,
LG,