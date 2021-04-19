EXXEN akıllı tv uygulaması hangi markalarda var? Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Regal, Toshiba, Altus ve Apple TV'de EXXEN var mı?

Dijital yayın platformu Exxen, açılışından aylar sonra akıllı televizyonlarda da kullanılabilir hale geldi. Akıllı TV uygulaması ile aboneler EXXEN'i akıllı tv'lerinden de izleyebilecek. Peki, Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Regal, Toshiba, Altus ve Apple TV'de EXXEN var mı? Exxen akıllı tv uygulaması hangi markalarda var.