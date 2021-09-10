EXPO 2021 Hatay'ın Antakya-Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti - Haberler
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EXPO 2021 Hatay'ın Antakya-Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti

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EXPO 2021 Hatay'ın Antakya-Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti

Organizasyonun tanıtımında büyük rol üstlenen EXPO 2021 Hatay Gönüllüleri, iller bahçesi, bitki müzesi, kültür ve sanat sokağı, medeniyetler bahçesi ile gastronomi köyü gibi birçok alanı yakından görme fırsatı buldu.

Alanı gezdikten sonra düşüncelerini paylaşan EXPO 2021 Hatay Gönüllüsü Sevim Eşki, kültürel anlamda ve şehrin kalkınmasında büyük katkı sağlayacak olan dev organizasyonu herkesin görmesi gerektiğini belirtti.

Hatay'ın fiziki ve beşeri özelliklerinin uluslararası alanda tanınması amacıyla gerçekleştirilecek organizasyonun önemine değinen Ahmet Östürk, projeyi hayata geçiren Hatay Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Organizasyon için heyecanlı olduklarını ifade eden bir diğer gönüllü Berna Dede de , "Hatay, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Hatay'ın gelişmesini sağlamak ve dünyaya tanıtmak amacıyla buradayız.EXPO 2021'in Hatay'a ekonomik ve kültürel anlamda katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca bu organizasyonun Hatay'ın tanınırlığını arttıracağı ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inanmaktayız" dedi.

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Haber: EXPO 2021 Hatay'ın Antakya-Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti - Haberler
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