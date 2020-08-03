Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt Survivor 2020'nin dikkat çeken isimlerinin başında gelen Evrim Keklik, Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlarken "All Star olsa katılmak ister misin?" sorusuna "Bakacağız" diyerek cevap verdi.

Karakteriyle Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinin başında yer alan Evrim Keklik, yarışmanın yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Instagram'da 613 bin takipçisi bulunan Keklik, tatil sürecinde takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken All Star'la ilgili soruyu da pas geçmedi.

YARIŞMADAN SONRA 5 KİLO ALDI

Takipçilerinin merak ettiği her şeyi içtenlikle cevaplayan Evrim, "Survivor All Star olursa katılır mısın?" sorusuna "Bakacağız" yanıtını verdi. Survivor'da verdiği kilolarla dikkat çeken Evrim, yarışma bittikten sonra 5 kilo aldığını açıkladı.

Evrim Keklik, yarışmada aynı takımda yer almasına rağmen pek anlaşamadığı Nisa ile ilgili soruya da cevap verdi. Bir takipçisinin "Nisa mi Aycan mı? Hangisini seviyorsun" sorusunu paylaşan Keklik, "Aycan" cevabını verdi.