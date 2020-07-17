Evrim'in kaybolmasının üzerinden 2 yıl geçti, sır perdesi aralanamadı Evrim'in kaybolmasının üzerinden 2 yıl geçti, sır perdesi aralanamadı Tokat'ta, kaybolduğunda 3,5 yaşında olan Evrim Atış'tan 2 yıldır haber alınamıyor.

Evrim'in kaybolmasının üzerinden 2 yıl geçti, sır perdesi aralanamadı

TOKAT - Tokat'ta, kaybolduğunda 3,5 yaşında olan Evrim Atış'tan 2 yıldır haber alınamıyor.

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde Burhan ile Dilek Atış çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan 3,5 yaşındaki Evrim, 10 Temmuz 2018 tarihinde kayboldu. İddiaya göre anne Dilek Atış, köye yakın bir noktada yaylaya kurulan çadırda kardeşinin yanına bıraktığı kızını, kısa bir süre sonra geri döndüğünde yerinde bulamadı. Minik Evrim'in kaybolmasının ardından jandarma komando ekiplerinin yanı sıra JAK, AFAD, UMKE ekipleri yaklaşık 4 ay arama çalışması yaptı. Çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesi ile bir süre cezaevinde kalan anne ve baba adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 çocuk annesi Dilek Atış'ın 2 kız çocuğundan sonra 9 ay önce bir erkek evladı oldu. Evrim'in kayıp olmasının ardından 2 yıl geçmesine rağmen sır perdesi henüz aralanamadı.

Kaynak: İHA