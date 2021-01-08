Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında? Akrep dizisi Ferda hakkında detaylar...
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Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında? Akrep dizisi Ferda hakkında detaylar...

08.01.2021 20:54 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:58
Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında? Akrep dizisi Ferda hakkında detaylar...

Evrim Alasya merak edilen isimler arasında bulunuyor. Akrep dizisinde Ferda karakterine olarak rol alan Alasya en son Kırmızı Oda'da Meliha karakterine hayat vermişti. Peki Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında? Akrep dizisi Ferda hakkında detaylar...İşte hakkında merak edilenler

Star TV'nin uzun zamandır tanıtımları yapılan Akrep dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Akrep dizisinde Ferda karakterini canlandıran Evrim Alasya merak ediliyor. Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya hakkında detaylar...

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezun oldu. 2010 yılında Gönülçelen dizisinin cilveli şarkıcısı "Balçiçek" rolüne hayat veren Evrim Alasya, asıl çıkışını bir döneme damga vuran tarihi dizi Muhteşem Yüzyıl'da yakaladı. Alasya Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Dizi oyunculuğuna ise bir dönemin en çok izlenen dizisi "Bir İstanbul Masalı"nda küçük bir rolde oynayarak başladı. Dizinin başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Perçin, İsmail Hacıoğlu, Ozan Güven oynamıştı.

Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında? Akrep dizisi Ferda hakkında detaylar...
Evrim Alasya

Bu dizide Ayşe Hafsa Sultan'ın gençliğini canlandıran Evrim Alasya, oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Güneş'in Kızları'nda Emre Kınay ile başrolü paylaştı. En son Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterine hayat verdi.

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