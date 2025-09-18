Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yarışmanın takipçileri, hem yarışmacının nasıl bir cevap vereceğini merakla bekliyor hem de doğru yanıtı kendi imkanlarıyla araştırıyor. Evliya Çelebi; "Seyahatnâme"sinde, Kristof Kolomb'un "Yeni Dünya'yı keşfetme planı için hangi padişahı ziyaret edip geri çevrildiğinden "hayıflanarak" bahseder?

EVLİYA ÇELEBİ; "SEYAHATNÂME"SİNDE, KRİSTOF KOLOMB'UN "YENİ DÜNYA'YI KEŞFETME PLANI İÇİN HANGİ PADİŞAHI ZİYARET EDİP GERİ ÇEVRİLDİĞİNDEN "HAYIFLANARAK" BAHSEDER?

A: II. Bayezid

B: Yavuz Sultan Selim

C: Kanuni Sultan Süleyman

D: II. Osman

Cevap : A

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru 5.000 TL,

• 7. soru 50.000 TL değerinde.

Son soru olan 13. soruyu doğru bilen yarışmacı, büyük ödül olan 5.000.000 TL'yi kazanıyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, en son geçtiği barajın ödülünü alır. Yarışmadan çekilme durumunda ise, son doğru cevaplanan sorunun karşılığındaki para ödülü kazanılır.

