Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü
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Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü

Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde kaybolan Aysel Erol'u (34) arama çalışmaları sürerken, çocukları Efe (9) ve Edanur (16) Demirel'in cansız bedenleri bulundu.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde kaybolan Aysel Erol'u (34) arama çalışmaları sürerken, çocukları Efe (9) ve Edanur (16) Demirel'in cansız bedenleri bulundu. 2'nci evlilik yıl dönümünde eşi Aysel Erol'u arama çalışmalarına katılan Mehmet Erol (26), "Bugün evlilik yıl dönümüz ve ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum" diyerek ağladı.

Aysel Erol, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketine, ilk eşinden olan çocukları Efe ve Edanur Özdemir ile birlikte Sınarcık Mahallesi'nde ailece işlettikleri lokantada yakalandı. Anne ve çocukları, sel sularına kapılarak kayboldu. Sel felaketinden 6 gün sonra Efe ve Edanur Demirel'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Aysel Erol'u arama çalışmaları ise sürdürülüyor. 

Sel öncesinde depoya gittiği için sel sularına kapılmaktan kurtulan Mehmet Erol, evlilik yıl dönümlerinde eşini arama çalışmalarına destek oldu. Mehmet Erol, Aysel Erol ile 16 Ağustos 2019 tarihinde evlendiklerini, ikinci evliliklerini yaptıklarını belirterek, "Selin geldiği gün depoya malzeme almaya gitmiştim. Perşembe günleri çok yoğun oluyoruz. Eşimle birlikte çokça yemek yapıyorduk. Eşimi arayarak 'Sel geliyor' diye uyardım. Bugün evlilik yıl dönümüz. İkimizin de ikinci evliliğiydi. İkimizin de iki çocuğu vardı. Kendi çocuklarımız gibi sahiplendik hep birlikte yaşıyorduk. Aysel çok iyi bir insandı. Çocuklarım gitti, eşim gitti. Cenazesini bile bulamıyoruz, şu an eşip kayıp. Birbirimizi çok seviyorduk çok çok. Bugün evlilik yıl dönümüz ve ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü
Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü
Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü
Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü
Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü
Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü
Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

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