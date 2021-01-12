90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi
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90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi

12.01.2021 10:22 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:46

Van'da, birçok kişiyi 'evlenme' vaadiyle kandırarak, toplam 120 bin 600 TL ve ziynet eşyası alıp, kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerince 90 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte birçok kişiyi 'evlilik' vaadiyle kandırıp, toplam 120 bin 600 TL ve ziynet eşyası alarak kaçan, aralarında kadınların da bulunduğu dolandırıcılık çetesini belirlemek için harekete geçti. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği'nce kurulan özel ekip, soruşturma başlattı.

90 SAATLİK GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİLER

Ekip, şüphelilerin kimliklerini ve yerlerini tespit etmek için 90 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Dolandırıcılığı gerçekleştiren 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin adreslerinin de belirlenmesinin ardından operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince 3 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve isimleri açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN

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