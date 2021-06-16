Evlilik vaadiyle 135 bin TL dolandırdı, evli çıktı
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Evlilik vaadiyle 135 bin TL dolandırdı, evli çıktı

Evlilik vaadiyle 135 bin TL dolandırdı, evli çıktı
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'de Z.A. (51) adlı kadını evlenme vaadiyle 135 bin TL dolandıran T.K. (37) gözaltına alındı.

MERSİN'de Z.A. (51) adlı kadını evlenme vaadiyle 135 bin TL dolandıran T.K. (37) gözaltına alındı. T.K.'nin emniyetteki sorgusunda evli ve çocuklu olduğu ortaya çıktı.

Kentte 11 Haziran'dan polise başvuran Z.A., ocak ayında tanıştığı T.K. ile evlenmeye karar verdiğini, parasını kazançlı şekilde değerlendirebileceğini söylemesi üzerine bankada bulunan 90 bin TL emeklilik ikramiyesi ile 35 bin TL kredi çekip hesabına aktardığını, ayrıca beraberlikleri sırasında 7 bin 800 TL değerinde cep telefonu, çeyrek altın ve ikinci el laptop bilgisayar da aldığını, ancak evli ve çocuklu olduğunu öğrendiğini söyledi. Toplamda 135 bin TL dolandırıldığını belirten Z.A., şikayetçi oldu.Şikayet üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, T.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Evlilik vaadiyle 135 bin TL dolandırdı, evli çıktı
Evlilik vaadiyle 135 bin TL dolandırdı, evli çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

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