Milyarder sevgilisinden evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı
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Milyarder sevgilisinden evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Uzun zamandır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, merak edilen yüzüğünü sosyal medya hesabından paylaştı. Şeyma Subaşı'na, Mısırlı milyarder sevgilisinin tam 801 bin 540 TL değerinde bir tektaş yüzük hediye ettiği ortaya çıktı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyor. Mutluluk pozlarını boy boy Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, sonunda sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

ŞEYMA SUBAŞI MERAKLARI GİDERDİ

Herkes yüzüğü merak ederken Şeyma Subaşı, sosyal medyadan yüzüklü paylaşım yaptı. Şeyma Subaşı'na sevgilisi tarafından hediye edilen yüzüğün değeri de ortaya çıktı. Şeyma Subaşı'na, milyarder sevgilisi tam 801 bin 540 TL değerinde Tiffany & Co marka bir tektaş yüzük hediye etti.

İşte Şeyma Subaşı'nın 800 bin liralık yüzüğü;

Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı
Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı
Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı
Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı
Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı
Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı
Milyarder sevgilisinden evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı
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Servet Uzun
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Milyarder sevgilisinden evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı - Haberler Magazin
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