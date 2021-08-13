Müge Anlı ve Esra Erol'a kötü haber! RTÜK, gündüz kuşağındaki programlar için harekete geçiyor
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Müge Anlı ve Esra Erol'a kötü haber! RTÜK, gündüz kuşağındaki programlar için harekete geçiyor

Diğer / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz yıllarda kadınların süistimal edilmesini durdurmak için evlilik programlarını kaldıran RTÜK, bu sefer de cinsel istismar, cinayet ve aile içi şiddetin yer aldığı gündüz kuşağı programlarını kaldırmak için çalışmalara başlıyor. Uzun süredir ekranda bu tarz yayın yapan Esra Erol ve Müge Anlı'nın bu duruma ne tepki vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, toplumdan gelen şikayetler ve tepkiler üzerine kadınların suistimal edildiği evlilik programları kaldırmıştı. Evlilik programlarının yerini ise cinayet, cinsel istismar, aile için şiddet ve kayıpların bulunduğu yayınlar aldı. RTÜK, insanların yargılandığı, sorgulandığı, toplumun değeriyle örtüşmeyen bu programlarla ilgili düzenlemeye gidiyor.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMINA MÜDAHALE EDİLECEK

TGRT Haber'de yer alan habere göre, uzmanlar tarafından hazırlanan gündüz kuşağı programlarına yönelik çalışma Eylül ayına kadar tamamlanacak. Gündüz kuşağı programlarını kaldırmaya hazırlanan kurum, bunların yerine toplumun değer ve yargılarıyla uyumlu, toplumu ileriye taşıyan eğitici ve geliştirici programları önerecek. Mesleki ve kültürel programlara da öncelik verilmesi hedefleniyor.

RTÜK'ün bu hamlesine bu tarz içeriklerden program yapan Esra Erol, Müge Anlı ve Ece Üner gibi isimlerin yasak geldiği takdirde ne yapacağı ise henüz bilinmiyor.

Müge Anlı ve Esra Erol'a kötü haber! RTÜK, gündüz kuşağındaki programlar için harekete geçiyor

Kaynak: Diğer / Ecem Altan

Haber Yorumları (1)
FURKAN BEŞEN: İnşallah kapatır. İkisinin programı da iğrenç. Ne kadar kro insan var sa onların proğramında
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