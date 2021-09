Evlilik Hakkında Herşey nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

Ekranların yeni dizisi Evlilik Hakkında Herşey nerede, hangi şehirde çekiliyor araştırılıyor. Evlilik Hakkında Herşey dizisi hakkında merak edilen konuların başında dizinin nerede çekim yaptığı geliyor. Peki, Evlilik Hakkında Herşey nerede çekildi? Evlilik Hakkında Herşey hangi il, ilçe ve mahallede çekilmiştir? İşte bilgiler...

EVLİLİK HAKKINDA HERŞEY NEREDE ÇEKİLİYOR?

Evlilik Hakkında Herşey dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizi çekimlerinin çoğu sahnesi İstanbul'un farklı semtlerinde yapılıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HERŞEY KONUSU NE?

Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü Eylül 2021 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. BBC yapımı, "The Split" dizisinin uyarlaması. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı bulunmaktadır.

EVLİLİK HAKKINDA HERŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

