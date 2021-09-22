Evlilik Hakkında Herşey nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? - Haberler
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Evlilik Hakkında Herşey nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

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Evlilik Hakkında Herşey nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

Fox TV'nin yeni disizi Evlilik Hakkında Herşey nerede çekiliyor merak edildi. Peki, Evlilik Hakkında Herşey Nerede Çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...

Ekranların yeni dizisi Evlilik Hakkında Herşey nerede, hangi şehirde çekiliyor araştırılıyor. Evlilik Hakkında Herşey dizisi hakkında merak edilen konuların başında dizinin nerede çekim yaptığı geliyor. Peki, Evlilik Hakkında Herşey nerede çekildi? Evlilik Hakkında Herşey hangi il, ilçe ve mahallede çekilmiştir? İşte bilgiler...

Evlilik Hakkında Herşey dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizi çekimlerinin çoğu sahnesi İstanbul'un farklı semtlerinde yapılıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü Eylül 2021 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. BBC yapımı, "The Split" dizisinin uyarlaması. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı bulunmaktadır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

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Haber: Evlilik Hakkında Herşey nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? - Haberler
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