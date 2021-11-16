Evlilik Hakkında Her Şey 'Ural' Fırat Altunmeşe kimdir? Fırat Altunmeşe kaç yaşında ve nereli?
FOX ekranlarının yeni başlayan yapımları arasında yer alan Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları merak ediliyor. Evlilik Hakkında Her Şey 'Ural' Fırat Altunmeşe kimdir? Fırat Altunmeşe kaç yaşında ve nereli?
Evlilik Hakkında Her Şey Ural kimdir? Fırat Altunmeşe kimdir? Fırat Altunmeşe kaç yaşında ve nereli? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ekranlarda yer almaya başladı. Dizi konusu ve başarılı oyuncuları ile dikkat çekiyor. Oyuncu kadrosu; Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı ve Fırat Altunmeşe gibi başarılı oyunculardan oluşuyor. Fırat Altunmeşe de sempatikliği ve oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Fırat Altunmeşe kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Fırat Altunmeşe'nin hayatı ve projeleri...
Dizide Ural karakterini Fırat Altunmeşe canlandırmaktadır.
Fırat Altunmeşe 1 Ocak 1990, İstanbul doğumlu. Babası şarkıcı İzzet Altınmeşe. Yakışıklı oyuncunun boyu 190 cm.Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim almaya başladı, 2 yıl sonra okulu bırakıp, İstanbul Craft Oyunculuk Atölyesi'nde 2 yıl oyunculuk dersi aldı. 2013 yılında Timuçin Esen ile birlikte Vicdan adlı dizide oynadı. 2014 yılında Kaçak Gelinler dizisinde yıldızı parladı ve kariyerinde yükselişe geçti.
- 2015- Hesapta Aşk
- 2017- Sofra Sırları
- 2013- Vicdan
- 2014- Kaçak Gelinler
- 2015- Maral: En Güzel Hikayem
- 2016- Kehribar
- 2016/2017- Cesur ve Güzel
- 2017/2018- Aslan Ailem
- 2019-2021- Mucize Doktor
- 2021- Evlilik Hakkında Her Şey
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