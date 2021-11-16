Evlilik Hakkında Her Şey 'Ural' Fırat Altunmeşe kimdir? Fırat Altunmeşe kaç yaşında ve nereli?

Evlilik Hakkında Her Şey Ural kimdir? Fırat Altunmeşe kimdir? Fırat Altunmeşe kaç yaşında ve nereli? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ekranlarda yer almaya başladı. Dizi konusu ve başarılı oyuncuları ile dikkat çekiyor. Oyuncu kadrosu; Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı ve Fırat Altunmeşe gibi başarılı oyunculardan oluşuyor. Fırat Altunmeşe de sempatikliği ve oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Fırat Altunmeşe kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Fırat Altunmeşe'nin hayatı ve projeleri...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY URAL KİMDİR?

Dizide Ural karakterini Fırat Altunmeşe canlandırmaktadır.

FIRAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

Fırat Altunmeşe 1 Ocak 1990, İstanbul doğumlu. Babası şarkıcı İzzet Altınmeşe. Yakışıklı oyuncunun boyu 190 cm.Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim almaya başladı, 2 yıl sonra okulu bırakıp, İstanbul Craft Oyunculuk Atölyesi'nde 2 yıl oyunculuk dersi aldı. 2013 yılında Timuçin Esen ile birlikte Vicdan adlı dizide oynadı. 2014 yılında Kaçak Gelinler dizisinde yıldızı parladı ve kariyerinde yükselişe geçti.

FIRAT ALTUNMEŞE'NİN FİLMLERİ

2015- Hesapta Aşk

2017- Sofra Sırları

FIRAT ALTUNMEŞE'NİN DİZİLERİ

2013- Vicdan

2014- Kaçak Gelinler

2015- Maral: En Güzel Hikayem

2016- Kehribar

2016/2017- Cesur ve Güzel

2017/2018- Aslan Ailem

2019-2021- Mucize Doktor

2021- Evlilik Hakkında Her Şey

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