Evlilik Hakkında Her Şey her hafta yeni bölümü ile izleyicileri ekrana balarken bu hafta diziyi yayın akışında göremeyenler Evlilik Hakkında Her Şey neden yok? Bugün Evlilik Hakkında Her Şey yok mu? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman yayınlanacak konularını merak etti. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey neden yok?

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sergen sahte hastalığını kullanarak Azra'yla aralarındaki buzların erimesini sağlamak için adımlarını çok dikkatli atmak zorundadır. Herkesi kandırmayı başarsa da günün sonunda gerçeği bilen bir kişi vardır. Kızının velayetini almaya kararlı olan Defne, Hızır'a karşı yeni planlar yapmaya başlar. Ural, Alina'yı kaybetme korkusunu bir türlü içinden atamaz. Sanem davayı kazanacakları konusunda onu ikna etmeye çalışır. Yalın bir yandan Zafer ve Nursen'i ayrılık kararından vazgeçirmeye çalışmakta, diğer yandan da düğün öncesi talihsizlikler yaşayan Güneş'i rahatlatmaya çalışmaktadır. Nihayet düğün günü gelip çatar. Çolpan Nazan'ın düğüne gelmesini istemese de kızlarının kardeşleriyle tanışmalarına engel olmamak için buna razı olur. Bu durum Faruk'un üzerindeki baskıyı artırır. Düğünde sadece Güneş'in değil, bütün Cevher kadınlarının hayatında dönüm noktası yaratacak olaylar yaşanacaktır…

BUGÜN EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YOK MU?

Evlilik Hakkında Her Şey bugünkü yayın akışında tekrar bölümü ile yer aldı. İşe yayın akışı:

