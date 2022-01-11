Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Evlilik Hakkında Her Şey günü mü değişti? Evlilik Hakkında Her Şey hangi gün?
Fox TV'nin beğenilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor merak edildi. Dizi normalde Salı günleri ekrana geliyordu fakat bugün yayın akışında olmayınca izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Evlilik Hakkında Her Şey Salı günü mü? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? İşte detaylar...
Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı dram ve polisiye türündeki televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Evlilik Hakkında Her Şey Salı günü mü? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?
Evlilik Hakkında Her Şey her Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor. Fakat 11 Ocak Salı günü Evlilik Hakkında Her Şey ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta daha ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Fox TV'de 11 Ocak Salı Evlilik Hakkında Her Şey tekrar bölümü yayınlanacak.
Dizinin yeni bölümü Yılbaşı arası nedeniyle bugün ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Yeni bölüm 11 Ocak 2022 Salı günü ekranlara gelecek.
Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.
Gökçe Bahadır : Azra Cevher Günay : 1-
Sumru Yavrucuk : Çolpan Cevher Arsen : 1-
Yiğit Kirazcı : Yıldırım Şahin : 1-
Sarp Akkaya : Sergen Günay : 1-
Gökçe Eyüboğlu : Sanem Cevher : 1-
Fırat Altunmeşe : Ural Beyaz (Aztek) : 1-
Tülin Ece : Güneş Cevher : 1-
Bertan Asllani : Yalın : 1-
Cevdet Arıcılar : Faruk Cevher : 1-
Erdal Küçükkömürcü : Erman Arsen : 1-
Esma Yılmaz : Miray Günay : 1-
Rüzgar Doruk Özmil : Eren Günay : 1-
Emine Ada Sezer : Mercan Günay (1) : 1-4, 7-9
Çağla Yurga : Mercan Günay (2) : 5-6
Ela Naz Koçak : Mercan Günay (3) : 10-11, 13-
Mila Kasarcı : Alina Beyaz : 1-
Deniz Gündoğdu : Ceylan : 3-
Burcu Söyler : Funda : 1-
Ufuk Özdemir : İsmet : 1-
Alara Turan : Deniz Cevher : 14-
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