Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Evlilik Hakkında Her Şey günü mü değişti? Evlilik Hakkında Her Şey hangi gün?

Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı dram ve polisiye türündeki televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Evlilik Hakkında Her Şey Salı günü mü? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Evlilik Hakkında Her Şey her Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor. Fakat 11 Ocak Salı günü Evlilik Hakkında Her Şey ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta daha ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Fox TV'de 11 Ocak Salı Evlilik Hakkında Her Şey tekrar bölümü yayınlanacak.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY BUGÜN YOK MU? (11 OCAK SALI 2022)

Dizinin yeni bölümü Yılbaşı arası nedeniyle bugün ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Yeni bölüm 11 Ocak 2022 Salı günü ekranlara gelecek.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NE?

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra Cevher Günay : 1-

Sumru Yavrucuk : Çolpan Cevher Arsen : 1-

Yiğit Kirazcı : Yıldırım Şahin : 1-

Sarp Akkaya : Sergen Günay : 1-

Gökçe Eyüboğlu : Sanem Cevher : 1-

Fırat Altunmeşe : Ural Beyaz (Aztek) : 1-

Tülin Ece : Güneş Cevher : 1-

Bertan Asllani : Yalın : 1-

Cevdet Arıcılar : Faruk Cevher : 1-

Erdal Küçükkömürcü : Erman Arsen : 1-

Esma Yılmaz : Miray Günay : 1-

Rüzgar Doruk Özmil : Eren Günay : 1-

Emine Ada Sezer : Mercan Günay (1) : 1-4, 7-9

Çağla Yurga : Mercan Günay (2) : 5-6

Ela Naz Koçak : Mercan Günay (3) : 10-11, 13-

Mila Kasarcı : Alina Beyaz : 1-

Deniz Gündoğdu : Ceylan : 3-

Burcu Söyler : Funda : 1-

Ufuk Özdemir : İsmet : 1-

Alara Turan : Deniz Cevher : 14-

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