Evlilik Hakkında Her Şey 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölümde neler oldu? 22. bölümde neler olacak?

Fox TV'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey bugün yayınlandı. Beğeniyle izlenen dizinin gelecek bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 22. bölüm fragmanı izle!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 22. bölüm fragmanının bugünkü 21. bölümün ardından yayınlanması bekleniyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

EVLİLİK HAKKINDA HERŞEY KONUSU NE?

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul'un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Azra hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kendisi gibi avukat olan Sergen Günay'la evlenmiş ve üç çocuk dünyaya getirmiştir. Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. Tüm bunlara karşın hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacak, kendine yarattığı mükemmel aile tablosu, kocasının ihanetini öğrenmesiyle yerle bir olacaktır.

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine tepkileri de altından kalkma yöntemleri de birbirinden farklıdır. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden görürüz. Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma düzeninin kirli yüzünü gözler önüne sürmekten çekinmeyecek hikayeleriyle seyirciyi buluşturacaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HERŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 21. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldırım'ın ölümünün üzerinden bir sene geçmiş olmasına rağmen Azra acısını ilk günkü gibi yaşamaya devam etmektedir. Yıldırım'ın ölümünden kendisini ve Çolpan'ı sorumlu tutan Azra, avukatlığı bırakmış Güneş'in kafesinde çalışmaya başlamıştır. Herkes Azra'nın yeniden yaşama dönmesi için çaba gösterse de Azra için bu hiç kolay olmayacaktır. Artık ne hayata ne de mesleğine karşı bir heyecan duygusu yoktur içinde. Arsen Hukuk'la yolları ayıran Çolpan, Erman'la karşı karşıya geldikleri yeni bir dava ile rekabetine kaldığı yerden devam edecektir.Geçen bir sene zarfında Sanem ve Bora arasındaki ilişkinin boyutu da değişmiştir. Aralarındaki yakınlığı fark eden Deniz ikisinin neler karıştırdığını öğrenmek için peşlerine düşer. Haluk, Yıldırım'ın anılarıyla yaşamaya devam eden Azra'yı ziyaret eder ve onu bir sene önce intihar ederek ölen karısı Buket'e ithaf ettiği kitabının tanıtım gecesine davet eder.Başta bu davete sıcak bakmayan Azra, Haluk'un samimiyetinden şüphe edeceği bir şey fark eder. Böylece davete katılmayı kabul eden Azra'yı orada büyük bir sürpriz beklemektedir. Haluk'un maskesini düşürmek için davete bomba gibi bir giriş yapan avukat Efe Avcı; geceye damgasını vuracaktır.

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