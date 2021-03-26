Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı

Ünlü sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül ile 1 yıllık ilişkisini noktaladı. Sarıgül'ün "Çalışma, gel hemen evlenelim" baskılarından rahatsız olan Aydın, kariyerinin olumsuz etkilenmemesi için ilişkisini bitirdi.

Bir dönem Kanal D Ana Haber sunuculuğu yapan Buket Aydın, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile uzun zamandır aşk yaşayan Aydın'ın özel hayatından kötü haber geldi.

"DÖNÜŞ YOK, KESİN BİTTİ"

Sabah'ta yer alan habere göre, Sarıgül'ün "Çalışma, gel hemen evlenelim" baskılarına dayanamayan Aydın, ilişkiye son noktayı koydu. Aydın'ın yakın çevresine "Kariyerim olumsuz etkileniyor. Bu ilişki beni magazinin içine çekiyor. İşimi bırakmak istemiyorum. Bu sefer dönüş yok, kesin olarak ayrıldık" dediği öğrenildi.