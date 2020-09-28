Evliliğine ikinci şansı veren Beren Saat, Instagram'dan Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi
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Evliliğine ikinci şansı veren Beren Saat, Instagram'dan Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi

28.09.2020 15:36 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:44
Evliliğine ikinci şansı veren Beren Saat, Instagram'dan Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi

Kenan Doğulu ile evliliklerinde krizi aşan ve yeniden bir araya gelen Beren Saat, son hamlesiyle yine gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde eşiyle fotoğrafını paylaşan Saat, paylaşımını sildi.

2014 yılında nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu, geçtiğimiz sene evliliklerinde kriz yaşadı. Uzun süre ayrı kalan ve boşanacakları konuşulan ikili, evliliklerine 2. şansı vererek yeniden bir araya geldi. Ancak geçtiğimiz günlerde eşiyle olan bir pozunu paylaşan Saat'ten ilginç bir hamle geldi.

KENAN'LA POZUNU SİLDİ

Geçtiğimiz hafta Kenan Doğulu ile çektiği selfieyi takipçilerinin beğenisine sunan Beren Saat, fotoğrafı profilinden kaldırdı. Daha önce de eşiyle olan paylaşımlarını silen başarılı oyuncu, bu hamlesiyle kafa karıştırdı.

İşte Beren Saat'in sildiği o fotoğraf:

Evliliğine ikinci şansı veren Beren Saat, Instagram'dan Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi
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