11 yaşındaki kız çocuğunun çığlığına koştular! Mesai arkadaşları, tacizle suçladıkları boyacıyı dövüp polise verdi

Afyonkarahisar kent merkezinde bir apartmanda meydana gelen olayda evli ve 3 çocuk babası H.K. (36) isimli şahıs, içini boyamak için gittiği bir dairenin merdiven boşluğunda 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu.

KIZ ÇOÇUĞU ÇIĞLIK ATTI

Kız çocuğunun çığlık atmasıyla toplanan apartman sakinleri ve binadaki diğer inşaat çalışanları duruma müdahale etti. Şahsı darp eden vatandaşlar daha sonra cep telefonu ile videoya çekerek polise teslim etti. Hakkında suç duyurusunda bulunulan şahıs delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE DE TACİZDE BULUNMUŞ

Şahsın iddiaya göre daha önce de bir kadına tacizde bulunduğu ve ayrıca ikamet ettiği Çayırbağ kasabasında bir eve girerken yakalandığı öne sürüldü.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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