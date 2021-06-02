Evli olan iş insanıyla birlikteliği tam gaz sürüyor
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Evli olan iş insanıyla birlikteliği tam gaz sürüyor

Evli olan iş insanıyla birlikteliği tam gaz sürüyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Manken Ece Gürsel, ablası Burçe Gürsel ve yeğeniyle birlikte City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Burçe Gürsel, başka bir kadınla evli olan Rıfat Sarıcaoğlu ile ilişkisinin sürdüğünü söyledi

Rıfat Sarıcaoğlu'ndan iki çocuğu bulunan Burçe Gürsel, özel hayatıyla ilgili soruya "O konuda değişen bir şey yok. Çok şükür her şey yolunda" diyerek çocuklarının babasıyla ilişkisinin devam ettiğini söyledi.

SPERMLERİNİ ÇALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Manken Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel, sosyal medyada ortaya atılan iki çocuğunun babası Rıfat Sarıcaoğlu'nun spermlerini çaldığı iddiası hakkında çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Gürsel, "Rıfat'ın sosyal medya hesabı yok. Sahte bir hesap üzerinden yapılan açıklama. Her şey isteyerek oldu" demişti.

Burçe Gürsel'in bir dönem Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanlığı yapan Rıfat Sarıcaoğlu'ndan iki çocuğu var.

Evli olan iş insanıyla birlikteliği tam gaz sürüyor
Evli olan iş insanıyla birlikteliği tam gaz sürüyor

Kaynak: Snob Magazin

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