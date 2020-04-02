Evlerine kapanan vatandaşların kitaba talebi arttı
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Kitapevi, Tunceli, Güncel

Evlerine kapanan vatandaşların kitaba talebi arttı

TUNCELİ'de bir süre önce başlattığı kampanya ile 25 öğrenciye 'kitap bursu' sağlayan kitapevi sahibi Arin İnan Arslan, koronavirüs salgınının ülkede görülmesinin ardından kitaba talebin arttığını, kampanyadan yararlanmak için 600 kişinin daha başvuru yaptığını söyledi.

02.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:59
Evlerine kapanan vatandaşların kitaba talebi arttı

TUNCELİ'de bir süre önce başlattığı kampanya ile 25 öğrenciye 'kitap bursu' sağlayan kitapevi sahibi Arin İnan Arslan, koronavirüs salgınının ülkede görülmesinin ardından kitaba talebin arttığını, kampanyadan yararlanmak için 600 kişinin daha başvuru yaptığını söyledi.

Kitapevi sahibi Arif İnan Arslan, yaklaşık 6 ay önce kitap bursu kampanyası başlattı. Arslan. yardımseverlerin de desteğiyle geçen süre içerisinde 25 öğrenciye her ay 5 kitap desteğinde bulundu. Son günlerde koronavirüs nedeniyle vatandaşların evlerine kapanmasının ardından kampanyadan yararlanmak için Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 600 kişi daha başvuruda bulundu. 

Başvuranların kitap ihtiyacının karşılanması için yardımseverlerden destek beklediğini ifade eden Arslan, "6 ay kadar önce üniversitede okuyan 3 öğrenciye kendim her ay 5 kitap vererek kitap bursu sağladım. Bu durum duyulunca birçok öğrenci başvurdu. Bu konuda çevremden dostlarımdan yardım talep ettim. Özellikle Avrupa'da yaşayan birçok dostumuz, öğrencilere bu konuda yardımcı olmak istedi. Şu an 25 öğrenciye her ay 5 kitap bursu veriyoruz. Bu öğrencilerin birçoğu Tunceli dışındaki illerde yaşıyor. Türkiye şu an olağanüstü günlerde geçiyor. Herkes evine kapanmış durumda. Özellikle koronavirüsün yayılmaması için herkes evde kalıyor. Son 2 hafta kitap bursu almak için inanılmaz bir talep oluştu. Şu anda Tunceli ve Türkiye'nin birçok ilinde kitap bursu almak isteyen yaklaşık 600 genç başvuru yapmış durumda. Bunun için duyarlı insanlarımızdan yardım bekliyoruz. 600 gencimiz kitap bursu için bizden haber bekliyor lütfen insanlarımız bu konuda duyarlı olsun ve bu gençlere kitap desteğinde bulunalım" dedi.

Arslan, kitap bursuna katkı sunmak isteyenlerin, kitabı göndereceği öğrenciyle iletişimlerini sağladıklarını belirterek, "Kitap bursu sağlayan kişi, her ay öğrenciyle görüşüp hangi kitapları istediğini soruyor. Öğrenci de kitap ismi belirtmesiyle biz o kitapları kargoyla adresine gönderiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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