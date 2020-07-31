Evlerinde öldürülen 4 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı
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Evlerinde öldürülen 4 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı

Evlerinde öldürülen 4 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı Sivas'ta evlerinde öldürülen aynı aileden 4 kişi, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

31.07.2020 17:56 | Son Güncelleme: 31.07.2020 18:22

Evlerinde öldürülen 4 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta evlerinde öldürülen aynı aileden 4 kişi, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

SİVAS - Sivas'ta evlerinde öldürülen aynı aileden 4 kişi, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Yüceyurt mahallesinde Kandur ailesinin yaşadığı evi silahla basan Dursun D. isimli şahıs, kendisiyle evlenmekten vazgeçen Gülbeyaz G.'nin ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü. Katil zanlısı, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaralı olarak yakalanmıştı. Olayda hayatını kaybeden kadının annesi Döndü Kandur, babası Turgut Kandur, kardeşi Serkan Kandur, ve kardeşinin hamile eşi Beyza Kandur için Yukarı tekke mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. İlk olarak Döndü Kandur ve Turgut Kandur'un cenaze namazı kılındı. Yaşlı çiftin cenazelerinin defin edilmesinin ardından Serkan Kandur ve Beyza Kandur'un cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında Gülbeyaz G. ve ailenin yakınlarıysa sinir krizi geçirerek göz yaşına boğuldu. Olayda hayatını kaybeden 4 kişi, Yukarı Tekke Sıra mezarlığına defnedildi. Olayın katil zanlısı Dursun D.'nin ise il emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Gülbeyaz G.'nin katil zanlısından tehditler alması üzerine polis karakoluna giderek önleyici tedbirler alması için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Evlerinde öldürülen 4 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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