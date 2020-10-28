Evlerinde çıkan yangında bilgisayarı yanan Mustafa: Okumak istiyorum
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Evlerinde çıkan yangında bilgisayarı yanan Mustafa: Okumak istiyorum

28.10.2020 10:24 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:40
Evlerinde çıkan yangında bilgisayarı yanan Mustafa: Okumak istiyorum

MERSİN'n Erdemli ilçesinde evlerinde elektrik kontağından çıkan yangında eşyaları yanan ailenin 7'nci sınıfta öğrenim gören oğulları Mustafa Kaya (12), en çok bilgisayarına üzüldüğünü söyledi.

MERSİN'n Erdemli ilçesinde evlerinde elektrik kontağından çıkan yangında eşyaları yanan ailenin 7'nci sınıfta öğrenim gören oğulları Mustafa Kaya (12), en çok bilgisayarına üzüldüğünü söyledi. Yangın nedeniyle annesinin evi terk ettiğini ve zihinsel engelli babası ile kız kardeşinin yükünü üstlendiğini dile getiren Kaya, "Ben okumak istiyorum" dedi.

İlçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde Hasan Kaya'ya ait kapı ve pencereleri olmayan evde 20 Ekim'de elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evdeki bütün eşyalar kullanılmaz hale geldi. Kaya ailesinin iki çocuğundan en büyüğü olan Mustafa Kaya, babası ile kardeşinin zihinsel engelli olduğunu, yangından sonra annesinin evi terk ettiğini kaydetti.

Hayattaki tek umudunun eğitimini tamamladıktan sonra ailesinin geçimini sağlamak olduğunu aktaran Mustafa Kaya, en çok da ders çalıştığı bilgisayarının yanmasına üzüldüğünü bildirdi. Kaya, "Derslerimi bilgisayardan takip ediyordum ama yandığı için bir haftadır derslerimi de takip edemez oldum. Ben okumak istiyorum. Gelecek sene LGS'ye gireceğim ve derslerimi takip etmem gerekiyor. Öncelikle bilgisayar istiyorum ve evimizin tadilatının yapılmasını istiyorum. Ailede bütün yük benim üzerimde. Yemek yapıp onlara bakmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Baba Hasan Kaya ise yetkililerden ve hayırseverlerden yardım beklediklerini vurgulayarak "Yangında her şeyimiz yandı. Evimizin yapılmasını ve çocuğuma bilgisayar istiyorum. Bize yardım edin" dedi.


Evlerinde çıkan yangında bilgisayarı yanan Mustafa: Okumak istiyorum
Evlerinde çıkan yangında bilgisayarı yanan Mustafa: Okumak istiyorum
Evlerinde çıkan yangında bilgisayarı yanan Mustafa: Okumak istiyorum
Evlerinde çıkan yangında bilgisayarı yanan Mustafa: Okumak istiyorum
Evlerinde çıkan yangında bilgisayarı yanan Mustafa: Okumak istiyorum
Evlerinde çıkan yangında bilgisayarı yanan Mustafa: Okumak istiyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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