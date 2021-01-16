Evlerin kapı kilitlerini çalan şüpheli yakalandı
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Evlerin kapı kilitlerini çalan şüpheli yakalandı

16.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:35
Evlerin kapı kilitlerini çalan şüpheli yakalandı

MERSİN'de 9 evin kapı kilidini çalan şüpheli, yakalandı.

MERSİN'de 9 evin kapı kilidini çalan şüpheli, yakalandı. Tutuklanan şüphelinin, hırsızlık öncesi evlerin olduğu bölgelerde dolaştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kent merkezindeki çok sayıda evin kapı kilitlerinin çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Uğur Arslan olduğunu tespit etti. Arslan, adresinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uğur Arslan'ın hırsızlık öncesi evlerin olduğu bölgelerde dolaştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Evlerin kapı kilitlerini çalan şüpheli yakalandı
Evlerin kapı kilitlerini çalan şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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