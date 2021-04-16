Evleri yanan yaşlı çifte devlet eli uzandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evleri yanan yaşlı çifte devlet eli uzandı

Evleri yanan yaşlı çifte devlet eli uzandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dün akşam saatlerinde sobadan çıkan yangında evlerindeki eşyalar kullanılamaz hale gelen Çevik çiftinin yaraları sarılıyor.

Dün akşam saatlerinde sobadan çıkan yangında evlerindeki eşyalar kullanılamaz hale gelen Çevik çiftinin yaraları sarılıyor. Olaydan hemen sonra Kemer Belediyesi ekipleri binanın zarar gören bölümlerinde onarıma başlarken, Kemer Kaymakamlığı da çiftin yardımına koştu.

Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, beraberinde Kemer Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hanife Derya Duman, olay yerine giderek yangınzede çifte geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yangının izlerinin silinmeye çalışıldığı evi de inceleyen Yücel Gemici, aile ile bir süre oturup sohbet ettikten sonra mahalle Muhtarı İsmail Uğur'la birlikte muhtarlık binasına geçerek yapılabileceklerin tespitine başladı. Gemici'ye AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta, eşi Azime Minta ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Çakırgöz de eşlik etti.

Kaymakam Yücel Gemici, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit edeceğiz eksikleri neyse, gereken neyse yapılacak" dedi - ANTALYA

Evleri yanan yaşlı çifte devlet eli uzandı
Evleri yanan yaşlı çifte devlet eli uzandı
Evleri yanan yaşlı çifte devlet eli uzandı
Evleri yanan yaşlı çifte devlet eli uzandı
Evleri yanan yaşlı çifte devlet eli uzandı
Evleri yanan yaşlı çifte devlet eli uzandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Canan Ergüder Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evleri yanan yaşlı çifte devlet eli uzandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 16:57:03. #1.14#

title