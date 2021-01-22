Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti

22.01.2021 17:24 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:36
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Yasmin Night takma isimli kadın, internet üzerinden kullanılmış iç çamaşırını, tırnak makasını ve hatta kullandığı tuvalet kağıdını bile sattı. Kısa süre içinde 50 bin Sterlin kazanan kadın, borçlarını ödeyerek istediği lüks hayata kavuştu.

Hayatını kazanmak için evlere temizliğe giden 24 yaşındaki genç kadın, yaptığı işte zor şartlardan bunaldı ve kendisine ait birtakım özel eşyaları satarak para kazanmaya başladı. Elde ettiği gelir ile borçlarını kapatan Yasmin, arzuladığı hayata kavuştu. Ayrıca Yasmin, bazı erkeklerin kendisinin market masraflarını karşıladığını, lüks araçlar aldığını ve tatil masraflarını karşıladıklarını da belirtti.

"TIRNAK MAKASIMI VE TUVALETTE KULLANDIĞIM KAĞITLARI SATMAMI İSTEDİLER"

Önceleri evlere gündelik temizliğe giden Yasmin, "Kazandığım para bana yetmiyordu. Bunun yanı sıra evlerine temizliğe gittiğim aileler bana kötü davranıyordu. Yıllar önce bazı kadınların internet üzerinden kullanılmış iç çamaşırlarını sattığını duydum. Bir anda bu fikir aklıma geldi ve ben de iç çamaşırlarımı satmaya başladım. İç çamaşırlarımı satın alan bazı müşteriler, benden kendilerine tırnak makasımı ve tuvalette kullandığım kağıtları satmamı istediler." dedi.

Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti.

HAYATINI KİTAP YAPMAK İSTİYOR

Yaşadığı hayatla ilgili kitap yazmayı düşünen kadın, "Kullanılmış eşyalarımı satın alan kişiler arasında bazılarını çok iyi tanınıyorum ama isimlerini veremem." dedi. Yasmin maddi sıkıntısı yaşayan kadınlara bu şekilde para kazanmanın çok kolay olduğunu söyleyerek kadınları onun izinden gitmeye teşvik ediyor.

Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti
Haber Yorumları (3)
ULAN DÜNYADA NE ABAZA ERKEKLER VARMİS LAN: demek, ki abazalik böyle bir seymis
Cevap Yaz Yayından Kaldır
OSMAN: Abla bence ileriye gitme :P
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
THRANDUİL: Kız iyi sağmış insanları. Ne enayiler varmış.
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Demet Şener Caner Cindoruk Oktay Kaynarca
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 18:22:13. #1.14#
title