Evlere girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kadına tecavüz ettikten sonra öldürdü
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Evlere girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kadına tecavüz ettikten sonra öldürdü

12.02.2021 09:34 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:38
Evlere girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kadına tecavüz ettikten sonra öldürdü

ABD'de, 'cinsel sapkınlığı' olan 26 yaşındaki adam, yerleştiği bölgede kadınların evlerine girerek cinsel içerikli oyuncaklarını ve külotlarını çaldı. Ayrıca kendini tatmin ederek kullandığı kondomları da eve bırakan sapık, kapısının önünde anahtarını kaybettiği için ağlayan genç kadına yardım etme bahanesiyle tecavüz edip nehre attı.

New York'taki New Avenue, çevresindeki sokaklarda ve eğlenceli öğrenci yaşamı nedeniyle oldukça hareketli bir yerdi. 26 yaşındaki Pawel Relowicz, karısıyla ayrıldıktan sonra, eğlenceli olduğunu düşündüğü için bölgeye taşınarak bir kasaplık yapmaya başladı.

Cinsel sapkınlıkları bulunan Relowicz, bir gece yolda Libby'i gördü. Bir nedenden dolayı ağlayan genç kadın evinin anahtarlarını kaybetmiş ve birkaç kere karda düştüğü için dizleri kanamıştı. Relowicz, yardım etme bahanesiyle genç kadını ormanlık alana götürüp tecavüz etti. Ardından öldürerek nehir kenarına attı.

Katilin, aylarca evlerin camlarından röntgencilik yaptığı, cinsel içerikli oyuncaklar çaldığı ve kadınların külotlarını aşırdığı öğrenildi. Bunun dışında Relowicz'in sokak ortasında mastürbasyon yaptığı ve evlerine girdiği kadınlara korku salmak için kullandığı kondomları ortalık yerde bıraktığı öğrenildi.

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