Evlerden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de ikametlerden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bir ikametin kapısını zorla açmaya çalışan S.Ç., Z.E., Y.K. ve C.B. isimli 4 kadın şahıs, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan kadınlar işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Haklarında ikametten hırsızlığa teşebbüs ve konut dokunulmazlığını ihlal ile suçüstü yakalanmaktan işlem yapılan 4 kadın, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ