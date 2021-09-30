Evlerden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı - Haberler
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Evlerden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evlerden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı

Kayseri'de ikametlerden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de ikametlerden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bir ikametin kapısını zorla açmaya çalışan S.Ç., Z.E., Y.K. ve C.B. isimli 4 kadın şahıs, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan kadınlar işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Haklarında ikametten hırsızlığa teşebbüs ve konut dokunulmazlığını ihlal ile suçüstü yakalanmaktan işlem yapılan 4 kadın, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Evlerden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı

Evlerden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı

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