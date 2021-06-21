Evlerde temizlik hizmeti 15 ay sonra tekrar başlatıldı
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Evlerde temizlik hizmeti 15 ay sonra tekrar başlatıldı

Evlerde temizlik hizmeti 15 ay sonra tekrar başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tokat'ta kademeli normalleşme kapsamında 15 ay sonra evlere temizlik hizmeti başlatıldı.

Tokat'ta kademeli normalleşme kapsamında 15 ay sonra evlere temizlik hizmeti başlatıldı.

Turhal Belediyesi tarafından bakıma muhtaç olan kişiler için "Evlere temizlik hizmeti" veriliyor. Desteğe muhtaç olan hasta, yaşlı, kimsesiz, engelli, fiziksel ve sosyal durum olarak günlük aktiviteleri yetersiz olan kişilerin evleri ücretsiz temizleniyor. Turhal Belediyesi temizlik işleri ekipleri bilgisi alınan vatandaşın evinde inceleme yapıyor. Gerekli şartların oluştuğu tespit edilen kişilerin ev temizliği hizmeti ücretsiz olarak yapılıyor.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, korona virüs tedbirleri kapsamında ara vermiş oldukları evde temizlik uygulamasını yeniden başlattıklarını belirterek, "İçişleri Bakanlığımızın açıklamış olduğu "Normalleşme Tedbirleri" genelgesi kapsamında 15 aydır ara verdiğimiz evlere temizlik hizmetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden beri toplam bin 30 eve ücretsiz temizlik hizmeti verdik. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımız belediyemize başvurarak yararlanabilirler. Çalışmalarımız Turhal'da ulaşmadığımız kimse kalmayana kadar devam edecek." dedi. - TOKAT

Evlerde temizlik hizmeti 15 ay sonra tekrar başlatıldı
Evlerde temizlik hizmeti 15 ay sonra tekrar başlatıldı
Evlerde temizlik hizmeti 15 ay sonra tekrar başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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