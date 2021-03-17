Evlenmelerine izin verilmeyen gençler 4 katlı evin damından el ele tutuşup aşağı atladı
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Evlenmelerine izin verilmeyen gençler 4 katlı evin damından el ele tutuşup aşağı atladı

17.03.2021 03:18 | Son Güncelleme: 17.03.2021 03:26

Evlenmelerine izin verilmeyen gençler 4 katlı evin damından el ele tutuşup aşağı atladı Adana'da iddiaya göre evlenmek isteyen iki genç aileleri izin vermeyince 4 katlı müstakil evin damından el ele tutuşarak aşağı atladı.

Evlenmelerine izin verilmeyen gençler 4 katlı evin damından el ele tutuşup aşağı atladı

ADANA - Adana'da iddiaya göre evlenmek isteyen iki genç aileleri izin vermeyince 4 katlı müstakil evin damından el ele tutuşarak aşağı atladı. Gençlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram T. ve Büşra D. evlenmek istiyor. Ancak Büşra D.'nin ailesi Bayram T. ile evlenmesine izin vermiyor. Bunun üzerine Bayram T., akşam saatlerinde Büşra D.'yi ailesiyle birlikte yaşadığı eve kaçırdı. Büşra'nın ailesi durumu fark etmesi üzerine, Bayram T.'nin evine gidiyor.

"El ele tutuşup aşağı atladılar"

Büşra D. ailesinin geldiğini görünce, Bayram T. ile ele ele tutuşup 4 katlı müstakil evin damından aşağı atladı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gençleri Adana Şehir Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Gençlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evlenmelerine izin verilmeyen gençler 4 katlı evin damından el ele tutuşup aşağı atladı
Evlenmelerine izin verilmeyen gençler 4 katlı evin damından el ele tutuşup aşağı atladı
Evlenmelerine izin verilmeyen gençler 4 katlı evin damından el ele tutuşup aşağı atladı
Evlenmelerine izin verilmeyen gençler 4 katlı evin damından el ele tutuşup aşağı atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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