Evlenmeleri Beklenen Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi

Türk pop müziğinin duayen ismi merhum Kayahan'ın kızı Beste Açar(47), deprem tahmin uzmanı sevgilisi Oksal Erev ile 2 Şubat 2022'de hayatlarını birleştireceklerini duyurmuştu.

"DÜĞÜNÜ YAZA ERTELEDİK"

Çift, geçtiğimiz günlerde düğünlerini ertelediklerini söylemişti. 1995'te Türkiye 3. Güzeli seçilen Açar, "Sevdiklerimizin ve dostlarımızın yanımızda olamayacağı bir tarih seçmişiz. Nikahımızı yaza erteledik." diye konuşmuştu.

"SESSİZ SEDASIZ AYRILDILAR

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Çiftin ilişkilerini sessiz sedasız noktaladığı ortaya çıktı. Nikah masasından dönen Açar, 14 Şubat'a yalnız girdi.

BESTE AÇAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Beste Açar, usta şarkıcı Kayahan'ın ilk kızıdır. Kayahan, lise yıllarındayken, henüz orta okul son sınıf öğrencisi olan Nur hanımla tanışmıştı. Nur hanımı görür görmez aşık olan ve üç yıl flört ettikten sonra 8 Mart 1973 yılında nikah masasına oturan Kayahan'ın 1974 yılında Beste ismini verdikleri kızı dünyaya geldi.

Beste Haravon, ilk evliliğini bir dönemler müzik dünyasına damga vuran Tayfun Duygulu ile yaptı. Ancak, Tayfun Duygulu'yu aldattı ve boşandı. Babası Kayahan, bu dönemde kızı Beste'ye çok kızmış ve araları bozulmuştu. Beste Açar'ın ikinci evliliği ise Onur Berberoğlu ile geçekleşti. Beste Açar'ın bu evliliğinden Oben isimli bir oğlu dünyaya geldi. Ancak, bu evlilik de yolunda gitmedi ve Onur Berberoğlu ile yollarını ayırdı. Üçüncü evliliğini Galatasaray Store'un sahibi Engin Haravon ile yaptı. Bu evlilikte çok uzun sürmedi.

Beste Açar son olarak Oksal Erev ile aşk yaşadı.