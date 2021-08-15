Evlenme teklifi yıl dönümünü kutladı
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Evlenme teklifi yıl dönümünü kutladı

Evlenme teklifi yıl dönümünü kutladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşi Yağmur Atacan ile evlenme teklifi yıl dönümünü kutladı. Eşi ile çekilen fotoğrafını yayınlayan Altuğ, gönderisinde, "İyi ki be kocam, iyi ki..." ifadelerini kullandı...

12 Nisan 2008'de Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan oyuncu Pınar Altuğ, evlenme teklifi yıl dönümlerinde romantik bir paylaşımda bulundu. Atacan ile sahil kenarında çekilen bu karesini yayınlayan Altuğ, gönderisine, "İyi ki be kocam, iyi ki..." notunu düştü. Su adında bir kızı bulunan 46 yaşındaki oyuncunun paylaşımına; Yasemin Özilhan, Ayşe Tolga, Asuman Dabak ve Uğurkan Erez gibi ünlü isimler yorum yaptı.

Evlenme teklifi yıl dönümünü kutladı

Kaynak: Snob Magazin

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