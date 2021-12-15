Evleniyorlar! Nikah tarihi belli oldu

Hürriyet 'ten Mehmet Üstündağ'ın haber ine göre; Ünlü sanatçı Mustafa Sandal ve sevgilisi, cemiyetin ünlü ismi Melis Sütşurup evlenme kararı aldı. Üç yıldır birlikte olan çift, yazın evlenmek için hazırlıklara başladı. 32 yaşındaki Sütşurup, bir yandan da evlendikten sonra oturacakları evin dekorasyonu için harıl harıl çalışıyor.

İç mimar Gizem Abacı ile birlikte evin dekorasyonunu elden geçiren Sütşurup, geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal ile birlikte koltuk renklerine karar verdi. Yiğit adında bir oğlu olan cemiyetin ünlü ismi, geçtiğimiz yaz Sandal'ın oğulları Yaman ve Yavuz ile tanışmış ve çok iyi anlaşmıştı. Okulların ara tatile girmesiyle de çift, çocuklarıyla beraber Dubai'de tatil yapmıştı.

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