Evlenebilmek için pazarlık yapıyor
Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla yalnızca Türkiye'de değil pek çok Orta Doğu ülkesinde de star olmayı başaran Tuba Büyüküstün de kazandığı parayı gayrimenkule yatıranlardan. Yurt içi ve yurt dışında gayrimenkul yatırımları olan, özellikle Anadolu yakasında birkaç dairesinin olduğunu bildiğim Büyüküstün'ün, tapularının arasına yeni birini daha ekleyeceğini öğrendim. Ünlü oyuncu, yine Anadolu yakasında bir daire almaya hazırlanıyor ancak bu kez yatırımlık değil, oturmak için…
Sabah'tan Bülent Cankurt'un köşesine taşıdığı haber de; Çocukluğunun geçtiği, ailesinin halen yaşadığı Suadiye'de sahilde bir eve bakan ve çok beğenen Tuba Büyüküstün pazarlık aşamasındaymış. Ev sahibi, denize sıfır olan, 4.5+1 daireye 22 milyon lira istemiş. Güzel oyuncu, yaklaşık 50 yıllık bir binada bulunan daireyi çok beğenmiş. Hatta eski bina olması daha da hoşuna gitmiş. Kulağıma gelenlere göre Büyüküstün, ev sahibinden biraz indirim almış ancak yeterli gelmemiş. En son ev sahibine bir teklif sunmuş ve cevap bekliyormuş. Sanırım birkaç milyonluk bir indirim daha istemiş. Bakalım Büyüküstün ev sahibiyle el sıkışıp, yeni yuvasını kurabilecek mi?
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