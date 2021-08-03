Evlat nöbetindeki baba: Oğlum seni kandırıyorlar
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Evlat nöbetindeki baba: Oğlum seni kandırıyorlar

Evlat nöbetindeki baba: Oğlum seni kandırıyorlar
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin evlat nöbeti, 701'inci gününe girdi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin evlat nöbeti, 701'inci gününe girdi. 2015 yılında fırında çalışırken kaçırılan 22 yaşındaki oğlu Fatih için eyleme katılan baba Abdullah Demir, teslim olması yönünde çağrıda bulunarak, "Biz buradan ayrılmayacağız. Oğlum seni kandırıyorlar. Türkiye'ye dönersen cezaevinde çürürsün diyorlar. O kadar çocuk geldi, hiçbirine kelepçe vurulmadı. Devletimiz büyük bir devlettir" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 701 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar'ın yanı sıra en son Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa Biçer'in örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması sonucu çocuklarına kavuşan aile sayısı, 31'e yükseldi.

'KAÇ GEL, ADALETE TESLİM OL OĞLUM'2015'te Hani ilçesinde, fırında çalışırken kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, çocuklarını alana kadar HDP önünde ayrılmayacaklarını söyledi. Demir, "Bu çocukları nasıl götürdülerse öyle getirsinler. Biz buradan ayrılmayacağız. Oğlum seni kandırıyorlar, Türkiye'ye dönersen cezaevinde çürürsün diyorlar. O kadar çocuk geldi. Hiçbirine kelepçe vurulmadı. Devletimiz büyük bir devlettir. Kaç gel, adalete teslim ol oğlum. Ceza yok, bir şey yok, gel teslim ol" diye konuştu. 

Evlat nöbetindeki baba: Oğlum seni kandırıyorlar
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum seni kandırıyorlar
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum seni kandırıyorlar
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum seni kandırıyorlar
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum seni kandırıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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