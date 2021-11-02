Sadece birkaç saat dayanabildi! Evladının ölüm haberini alan anne, hayatını kaybetti

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde manavlık yapan 1 çocuk ve 2 torun sahibi Recep Küçükbıyık (56), gece yarısı aniden rahatsızlanınca eşi Tayibe Küçükbıyık ve kardeşi tarafından Sivaslı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastaneye yürüyerek giren Recep Küçükbıyık, tahlilleri devam ederken sedye üzerinde hayatını kaybetti.

HABERİ ALAN ANNE BİRKAÇ SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Recep Küçükbıyık'ın yaklaşık 1 ay önce korona virüse yakalanan ve tedavisi tamamlanarak taburcu işlemleri başlatılan annesi Hacer Küçükbıyık'a (86) acı haber ulaştı. Yaşadığı acıya yaşlı kalbi dayanamayan anne Hacer Küçükbıyık da, oğlundan birkaç saat sonra evine gitmeye hazırlandığı hastane odasında hayatını kaybetti.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Birkaç saat arayla hayatlarını kaybeden Recep Küçükbıyık ve annesi Hacer Küçükbıyık, Sivaslı İlçe Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Aynı gün hem eşini hem de kayınvalidesini kaybeden acılı eş Tayibe Küçükbıyık, eşinin ölümünde ihmal olduğunu iddia ederek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Eşinin yürüyerek hastaneye girdiğini anımsatan Tayibe Küçükbıyık, "Göğüs ağrısı, dudaklarda morarma ve soğuk terleme gibi şikayetleri ortaya çıkınca kalp krizi geçirdiğini anlayıp hastaneye gittik. 2 kez EKG çekildi ve tansiyonu çok yüksek olduğu için dilaltı hapı verildi. 3 tüp kan alındı, doktora bizi Uşak'a sevk etmesini istedim. 'Abartılacak bir şey yok teyze. Ben yukarıya yatmaya gidiyorum. Sonuçlar çıkınca beni uyandırın' dedi. Doktor gittikten sonra morarmaları arttı ve sedye üzerinde hayatını kaybetti. Kocamın acı haberini alan kayınvalidem de, taburcu olmak için beklediği hastanede fenalaşarak öldü. 1 aydır tedavi görüyordu ve koronayı yenmişti. Aynı gün iki acı yaşadık. Biz yandık, başkaları yanmasın. Doktor hakkında suç duyurusunda bulunduk ama Allah'ın adaleti büyük" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet