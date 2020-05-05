Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Samimiysen, gel Kandil'e yürüyelim"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Samimiysen, gel Kandil'e yürüyelim"

Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı:
05.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:25

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan Celil Begdaş, oğlu Yusuf'un teröristler tarafından kaçırılmasının 1'inci yılı nedeni ile parti binası önüne siyah çelenk bıraktı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan Celil Begdaş, oğlu Yusuf'un teröristler tarafından kaçırılmasının 1'inci yılı nedeni ile parti binası önüne siyah çelenk bıraktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen acılı baba, "Samimiysen, gerçekçiysen, yüreğin varsa gel bu ailelerle beraber Kandil'e yürüyüş yapalım" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül'den beri oturma eylemi yapan ailelerden Celil Begdaş, oğlu Yusuf'un (16) dağa kaçırılmasının birinci yılında, evlat nöbetindeki aileler birlikte HDP il binası kapısına siyah çelenk bıraktı.

Amed Direniş Grubunun oğlunu sattığını savunan Celil Begdaş, "Ben burada vicdanı olan insanlara sesleniyorum, acaba sizin evlatlarınız bir saat eve gelmezse siz ne düşünürsünüz? Beni kendi yerinize koyun, benim evde huzur yok. Ben burada bir Kürt olarak, bir Kürt Celil olarak sesleniyorum, ben Kürt'üm, şerefsiz değilim. Kimsenin çocuğunu satmadım, kimsenin evini yıkmadım. Benim ve buradaki ailelerin evini yıkanların Allah evini yıksın. Allah, hakkımızı onlara koymasın. Ben evimde yatamıyorum. Benden bir parça aldılar. Parça nedir, ciğer aldılar. Burada ciğeri olanlar konuşsun. Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, sen kalktın Ankara'ya yürüyüş yaptın, tamam. İnsan hakları için, barış için, gel de bizim için Kandil'e bir yürüyüş yapalım, bir zahmet. Samimiysen, gerçekçiysen, yüreğin varsa gel Kandil'e bu ailelerle beraber yürüyüş yapalım. Bu evlatlarımızı getirelim. Benim oğlumu sattılar, nereden biliyorum, gelen çocuk söylüyor. Peki madem ki devlet bizi buraya getirdi bu 13 çocuk nereden geldi. O zaman Allah razı olsun. Kim benim çocuğumu getirse Allah razı olsun, kim getirmezse Allah belasını versin. Benim evladım gelmeyene kadar ben buradan kalkmayacağım. ya ölümüm, ya da benim evladım. Gelin bu çocuklarımızı alalım bunlardan. Yeter artık, yeter artık analar ağlamasın" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı Haberler
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Kemanlı doğum günü sürprizi, karantina yurdundaki genç kızı ağlattı
Kemanlı doğum günü sürprizi, karantina yurdundaki genç kızı ağlattı
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı...
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
Kim Jong-un geri döndü, 'kötürüm kaldı' diyen firari vekil özür diledi
Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja...
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Gülşen Yüksel
Spor Can Bartu Selçuk İnan Ersun Yanal Nenad Bjelica Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Samimiysen, gel Kandil'e yürüyelim" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 14:33:37. #1.15#
title