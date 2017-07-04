Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı Açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un Sportif Direktörü Ali Ravcı, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.



Ravcı, gazetecilere açıklamasında, 2 Temmuz'da Bolu'da başlayan birinci etap kamp çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.



Futbolcuların yavaş yavaş kampa katılmaya başladığını aktaran Ravcı, "Verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Lige en iyi şekilde hazırlanıyoruz." dedi.



Yeni transferler kaleci Fabien Farnolle, orta saha oyuncusu Ali Dere ile genç savunmacı Muenfuh Seth Sincere'nin kamp çalışmalarında yer aldıklarını belirten Ravcı, "Yeni transferlerimizde kamp çalışmalarına katılmaya başladı. Şu anda 3 futbolcumuz kampta yer alıyor. Diğer futbolcularımıza liglerin yeni bitmesinden dolayı izin verdik. Onlar da birkaç gün içerisinde kamp çalışmalarına katılacak." değerlendirmesinde bulundu.



Mevcut oyuncuların performansından memnun olduklarını dile getiren Ravcı, "Azubuike ve Mba'nın yarın kampa katılmalarını bekliyoruz. Dialiba'nın ise babasının rahatsızlığı vardı, 1-2 gün içerisinde o da kamp çalışmalarına dahil olacak. İkinci etap kamp çalışmalarına kadar oyuncularımızın büyük çoğunluğu kampa katılmış olacak." diye konuştu.



Ali Ravcı, birinci etap kamp çalışmaları kapsamında 10 Temmuz'da TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 13 Temmuz'da da Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor ile hazırlık karşılaşmaları oynayacaklarını sözlerine ekledi.