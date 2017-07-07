Evkur Yeni Malatyaspor, Boşta Olan Yalçın Ayhan'ı Kadrosuna Kattı
Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'den ayrılan tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından olan Evkur Yeni Malatyaspor Başakşehir'den ayrılan tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan'ı transfer etti. Ayhan'ın Malatya ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
GEÇEN SEZON 31 MAÇA ÇIKTI
Son 3 sezondur Başakşehir formasını terleten Yalçın Ayhan, geçen sezon 31 maçta görev alırken; 3 gol, 1 asist kaydetti.