Evinin yolunu kaybeden yaşlı kadını polis ailesine kavuşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evinin yolunu kaybeden yaşlı kadını polis ailesine kavuşturdu

Evinin yolunu kaybeden yaşlı kadını polis ailesine kavuşturdu
Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK - Haberler | Güncel

BOLU'da, polis ekipleri evinin nerede olduğunu hatırlamayan alzheimer hastası Havva Koçak'ın (80) hastane kayıtlarından oğluna ulaştı.

BOLU'da, polis ekipleri evinin nerede olduğunu hatırlamayan alzheimer hastası Havva Koçak'ın (80) hastane kayıtlarından oğluna ulaştı. Sönmez Koçak, annesini alarak eve götürdü. 

Olay, sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta meydana geldi. Alzheimer hastası Havva Koçak evinden ayrıldıktan sonra tekrar geri dönemedi. Yaşlı kadının bir süre yürüdükten sonra yol kenarına oturarak ağladığını gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, üzerinde kimliği bulunmayan ve hastalığı nedeniyle adresini hatırlamayan yaşlı kadının yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Yalnızca oğlunun ve kızının adını hatırlayan Havva Koçak'ın ailesine ulaşamayan ekipler, uzun uğraşlar sonucu hastane kayıtlarından oğlu Sönmez Koçak'ın iletişim bilgisini buldu. Sönmez Koçak'a annesinin kaybolduğu ve yanlarında olduğu bilgisi verildi. Olay yerine gelen Sönmez Koçak, annesini alarak evine götürdü.


Evinin yolunu kaybeden yaşlı kadını polis ailesine kavuşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Tek bir doz bile ziyan olmasın diye hastaneler arası 'insan transferi'
Tek bir doz bile ziyan olmasın diye hastaneler arası "insan transferi"
Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafının hikayesi duygulandırdı
Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafının hikayesi duygulandırdı
Çifte ölümde korkunç ihtimal: Doktor baba, kızını öldürdükten sonra intihar etti
Çifte ölümde korkunç ihtimal: Doktor baba, kızını öldürdükten sonra intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Meral Akşener
Magazin Eda Ece Seda Sayan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Töre Serdar Aziz Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evinin yolunu kaybeden yaşlı kadını polis ailesine kavuşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 13:45:05. #1.14#

title