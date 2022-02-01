Evinin penceresine konan kelebekteki detayı fark edince, hayatının en büyük şokunu yaşadı - Haberler
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Evinin penceresine konan kelebekteki detayı fark edince, hayatının en büyük şokunu yaşadı

Haberler.com - Yaşam
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Evinin penceresine konan kelebekteki detayı fark edince, hayatının en büyük şokunu yaşadı

Sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf, kısa sürede gündeme oturdu. Bir evin penceresine konan kelebekteki silüet büyük şaşkınlık yarattı. Silüet sosyal medyadaki bazı kullanıcılar tarafından ünlü sanatçı Ahmet Kaya'ya benzetildi.

Sosyal medyada yayınlanan kelebek fotoğrafı, kısa sürede gündeme oturdu. Bir vatandaşın evinin penceresine konan kelebekteki silüet, kısa sürede göze çarpıyor.

BAZILARI AHMET KAYA'YA BENZETTİ

Söz konusu silüet en çok ünlü sanatçı Ahmet Kaya'ya benzetildi. Kaya'nın kliplerinin profil resminde kullanılan fotoğrafıyla, kelebekteki siluetin benzeştiği yorumları yapıldı.

"BU VESİLEYLE ANMIŞ OLDUK"

Söz konusu fotoğraf, sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündeme oturdu. Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayranları, "Onu bu vesileyle bir kez daha anmış olduk" ifadelerini kullandı.

İşte o fotoğraf:

Evinin penceresine konan kelebekteki detayı fark edince, hayatının en büyük şokunu yaşadı

Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Ahmet Kaya, Yaşam, Haber

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